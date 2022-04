"Italian Cheese Awards", due formaggi trevigiani in finale

CAVASO DEL TOMBA - Rappresenteranno la Marca nella finale nella settima edizione de “Italian Cheese Awards”. Stiamo parlando dei nostri prelibati Morlacco del Grappa e Mezzanino Bio, scelti tra i 100 formaggi in gara, lo scorso fine settimana, alle semifinali del premio che si sono svolte nella Chiesa del Torresino a Cittadella. “Italian Cheese Awards” è un riconoscimento alle migliori produzioni casearie italiane autentiche, tipiche e artigianali realizzate con solo latte e caglio 100% italiano.



Il Morlacco del Grappa del Caseificio Montegrappa a Pieve del Grappa, al termine delle degustazioni, è entrato in finale nella categoria “pasta molle”. Sfiderà Cuor d'Or Caprino Caseificio Argiolas - Sardegna e il Puzzone di Moena Dop stag. a 300 gg Caseificio Soc. Predazzo e Moena - Trentino.



Mentre il Mezzanino Bio della Latteria Perenzin di San Pietro di Feletto per la categoria “semistagionato” sfiderà i lombardi Salva Cremasco Dop e CRA Formaggi Italia, Tipico Branzi FTB 160gg Latteria di Branzi. La premiazione finale si svolgerà il prossimo novembre.