Italia vince Coppa Davis, Olanda battuta 2-0 in finale con Sinner e Berrettini

MALAGA (SPAGNA) - L'Italia vince la Coppa Davis 2024. Gli azzurri hanno trionfato a Malaga per il secondo anno consecutivo, battendo 2-0 l'Olanda in finale oggi 24 novembre. Decisive le vittorie nei due singolari di Matteo Berrettini, che ha battuto Botic van de Zandschulp 6-4, 6-2, e di Jannik Sinner, vincente contro Tallon Griekspoor in due set con il punteggio di 7-6 (2), 6-2. Si tratta del terzo successo azzurro di sempre in Coppa Davis, dopo quelli del 1976 e del 2023.

La gioia di Sinner e Berrettini

"Rivincere la Coppa Davis vuol dire tanto per tutti noi. Volevamo difendere il titolo e ci siamo riusciti, è bello finire la stagione con questo trionfo", dice Sinner alla Rai. "E' stato un 2024 molto bello, avrei potuto far meglio alcune cose. Ho vissuto un anno anche con tante difficoltà, non c'è mai nulla di scontato: sono contentissimo, vediamo come andrà la prossima stagione".

"Uno dei motori del 2024 era la voglia di tornare competitivo e di tornare in Coppa Davis, non avrei mai pensato di poter rivincere subito la Coppa dopo il trionfo dell'anno scorso. E' la vittoria più bella della mia vita? Forse sì, è arrivata dopo un periodo cupo ed è arrivata con un gruppo di amici. Ho avuto il coraggio di fare scelte difficili per rilanciare la mia carriera, quindi... sì, dedico questa vittoria anche a me...", dice Berrettini.

Sinner-Griekspoor 7-6, 6-2

Sinner entra bene in partita con tre ace nel primo game, Griekspoor è solido al servizio e il match prosegue in equilibrio. L'olandese, molto concentrato al servizio, riesce a tenere testa al numero 1 del mondo esprimendo un ottimo livello di tennis. Jannik impiega qualche game per prendere le misure, sorpreso dall'intensità e dai continui cambi di ritmo dell'avversario. La partita si trascina fino al tie-break. Nel 'supplementare' però Sinner non tradisce, lascia a Griekspoor soltanto due punti e conquista il set 7-6.

Nel secondo parziale parte subito aggressivo Sinner, che riesce a piazzare un break nel terzo game. Griekspoor, dopo l'intervento dello staff medico per un problema al polso, reagisce conquistando due palle del controbreak, trasformando la prima e pareggiando i conti. Il numero 1 del mondo non si scompone e sale di livello in risposta, si procura due palle break e trasforma la seconda grazie al doppio fallo dell'olandese, tornando così avanti nel punteggio.

L'olandese è nervoso e falloso, Sinner invece rimane lucido e continua ad alzare il ritmo sfruttando il momento negativo dell'avversario e rubando ancora una volta la battuta nel settimo game. È quello decisivo: l'azzurro chiude il set 6-2 e fa scoppiare la festa dell'Italia, che conquista così la terza Coppa Davis della sua storia, la seconda consecutiva.

Berrettini-Van de Zandschulp 6-4, 6-2

Inizio complicato per Berrettini, che subisce subito un break in avvio. Il tennista azzurro però non si scompone e piano piano entra in partita aumentando ritmo e intensità dei colpi. Il servizio si conferma un'arma letale, che gli permette di comandare gli scambi e trovare la confidenza giusta per recuperare il break di svantaggio e poi superare il proprio avversario. Il primo set si chiude quindi 6-4 per Berrettini.

Il secondo parziale si apre subito bene per Matteo, che comanda il ritmo e riesce a piazzare un break al terzo game. Berrettini continua a comandare con il servizio (alla fine saranno 16 i suoi ace), mentre Van de Zandschulp fatica molto in risposta. Matteo non cala mai di livello, mette l'avversario alle corde e al settimo game conquista un altro break, chiudendo poi il set 6-2 e regalando il primo punto di questa finale all'Italia. Tocca a Sinner completare la missione: il numero 1 del mondo non delude, l'Italia rivince la Coppa Davis.