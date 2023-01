ITALIA, RIPENSACI!.

Il Comitato Sinistra Piave Europe for Peace (ex Comitato Vittoriese Europa per la pace) invita la cittadinanza a partecipare all’incontro con Lisa Calrk (Beati i Costruttori di Pace, Rete italiana Pace e Disarmo) sabato 21 gennaio alle ore 16 presso la Biblioteca Civica a Vittorio Veneto. Approfondiremo il percorso del “Trattato delle Nazioni Unite per la proibizione delle armi nucleari” (TPNW) e cercheremo di capire, anche, come i comitati locali, perciò noi cittadine/i, possono contribuire e influire sulla grave situazione odierna.

Vinciamo il nostro torpore, la rassegnazione e l’indifferenza!!! Solo con la consapevolezza che ci viene dalla conoscenza e dall’approfondimento, possiamo evitare che “altri” agiscano sulle nostre vite e sul nostro futuro.