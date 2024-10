Italia-Israele: bandiera con svastica allo stadio, scatta il Daspo per 5 anni

UDINE - Un cittadino italiano, residente a Udine, è stato denunciato e nei suoi confronti sarà emesso un Daspo di 5 anni da tutte le manifestazioni sportive, per essere andato allo stadio di Udine ad assistere a Italia-Israele, portando nello zaino un drappo con una svastica.

Lo ha confermato, all'ANSA, il questore di Udine, Alfredo D'Agostino.

La scoperta è stata fatta dalle forze dell'ordine durante i minuziosi controlli eseguiti prima, durante e perfino dopo la partita valida per la Nations League.

«Sono soddisfatto perché il sistema di protezione, estremamente complicato, che era stato messo in piedi, ha retto bene e ha risposto perfettamente, in tutte le sue componenti - ha aggiunto il questore - Tutto è andato bene grazie anche alla civiltà delle persone, all'impegno messo in campo da coloro che erano allo stadio, a come si è svolto il corteo.

Un grazie a tutti gli appartenenti alle forze dell'ordine che hanno dato il loro contributo affinchè tutto si svolgesse nel migliore dei modi sotto la regia della Prefettura», ha concluso D'Agostino.