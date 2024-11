Italia ingrata. Scritti da Fiume di Giovanni Comisso.

L’esperienza fiumana nel biennio 1919 – 1920 è centrale nella crescita umana ed artistica di Giovanni Comisso, testimoniata e trasfigurata nelle sue opere successive. Vi sono però molti scritti nati in quell’ambito che sono rimasti inediti o comunque mai raccolti in volume. Scavando nell’archivio Comisso, conservato alla Biblioteca civica di Treviso dedicata allo scrittore, e in altre fonti lo scrittore e giornalista Alessandro Gnocchi ne propone ora una raccolta con il volume Italia ingrata. Scritti da Fiume edito da La Nave di Teseo che sarà presentato a Treviso, lunedì 18 novembre alle 17 nella sede di Confindustria Veneto Est di Palazzo Giacomelli (piazza Garibaldi 13).

Con l’autore dialogherà Francesca Demattè, del Consiglio dell’Associazione Amici di Comisso che promuove l’incontro insieme a Confindustria Veneto Est. Francesca Demattè nel 2019, nel centenario dell’avventura fiumana ha curato la mostra ‘Giovanni Comisso e Mario Botter nella Fiume di D’Annunzio’.

Il volume raccoglie per la prima volta gli scritti di Comisso nati nell’ambito dell’esperienza fiumana e presenta una larga messe di testi rari, mai usciti in volume e inediti, tra cui un’opera articolata in due sezioni, Poemi e Poemetti brevi, di cui si erano perse le tracce per quasi un secolo. Sono scritti che hanno valore dal punto di vista storico, perché aiutano a comprendere lo spirito dell’impresa dannunziana e consente anche di entrare nella “officina” di Comisso e comprendere le ragioni dello stile e gli obiettivi dello scrittore. Domina il frammento lirico, continuamente rielaborato e pronto a transitare in opere diverse. Il narratore Comisso, con le sue improvvise illuminazioni, nasce qui.