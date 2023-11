Italia in finale di Coppa Davis, Sinner trascina azzurri: Serbia battuta in semifinale

MALAGA (SPAGNA) - L'Italia in finale di Coppa Davis 2023. In semifinale gli azzurri hanno battuto la Serbia per 2-1 a Malaga grazie al punto decisivo conquistato dal doppio. Jannik Sinner e Lorenzo Sonego hanno sconfitto Novak Djokovic e Miomir Kecmanovic per 6-3, 6-4. L'Italia, che ha vinto l'unica Coppa Davis nel 1976, torna in finale e domani affronta l'Australia a 25 anni dall'ultimo assalto al trofeo, avvenuto nel 1998.

Sinner ancora una volta, come nei quarti di finale contro l'Olanda, protagonista assoluto. Il numero 4 del mondo ha compiuto l'impresa battendo il numero uno del mondo Djokovic nel secondo singolare e regalando all'Italia il punto del provvisorio 1-1. L'azzurro, numero 4 del mondo, si è imposto in tre set con il punteggio di 6-2, 2-6, 7-5 in 2 ore e 32' di gioco. Sinner ha realizzato l'exploit annullando 3 match point al 36enne serbo, che si è trovato avanti 5-4 e 0-40 sul servizio dell'altoatesino. Sinner ha risalito la china e ha trionfato dopo il break messo a segno nell'undicesimo game. Il numero 1 d'Italia ha sconfitto Djokovic per la seconda volta in 10 giorni, dopo il successo ottenuto nella fase a gironi delle Atp Finals 2023, vendicando almeno in parte la sconfitta subita domenica scorsa nella finale del torneo 'dei maestri' andato in scena a Torino.

La sfida con la Serbia si è aperta con la sconfitta di Lorenzo Musetti nel primo singolare contro Kecmanovic in tre set con il punteggio di 6-7 (7), 6-2, 6-1.