Italia declassata nella classifica delle città più vivibili al mondo, per la gestione del Covid

ESTERI - L’Intelligence Unit dell'Economist (EIU) ha pubblicato l'annuale classifica delle città più vivibili al mondo: Auckland, in Nuova Zelanda, è la prima della classifica 2021, la città neozelandese ha vinto grazie al modo in cui ha gestito la situazione pandemica, infatti, il suo approccio vincente nel contenimento del Covid-19, ha consentito di mantenere le attività aperte. La seconda classificata è Osaka, in Giappone, mentre al terzo posto c’è Adelaide, Australiana.

In quarta posizione c’è la capitale neozelandese Wellington, mentre l'Italia non è nella top 10. Roma, infatti, è tra le città che ha perso più posizioni in classifica negli ultimi sei mesi arrivando 57esima. La Svizzera invece, è riuscita a piazzare due città nelle prime dieci posizioni: Zurigo in settima e Ginevra in ottava, probabilmente merito dell'alto livello della sanità, che compensa i punti persi nell'educazione, nella cultura e nell'ambiente.

A causa della pandemia, quest'anno sono stati aggiunti nuovi indicatori per stilare la classifica, come l'efficacia delle risorse sanitarie e le restrizioni su eventi sportivi, teatri, concerti, ristoranti e scuole. Upasana Dutt spiega: "Le città salite in cima alla classifica quest'anno sono in gran parte quelle che hanno adottato misure restrittive per contenere la pandemia - e prosegue -. Il ritmo del recupero della vivibilità nella maggior parte delle regioni sarà determinato dall'efficacia con cui possono essere controllati i rischi per la salute, attraverso vaccinazioni, test, tracciabilità e restrizioni”.

Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, evidenzia che il peggioramento rispetto all'anno precedente è planetario, basti vedere Vienna, che da prima è passata a dodicesima. Anche il Nordamerica è assente dalla top 10, come Montreal, Vancouver, Calgary e Toronto hanno perso terreno, mentre Honolulu e Houston (Stati Uniti), sono migliorate maggiormente tra le 140 prese in considerazione. In fondo alla graduatoria troviamo invece la capitale siriana Damasco, dove le turbolenze geopolitiche segnano inevitabilmente la vivibilità di una città.

