IT-alert, ecco cosa fare se non hai ricevuto il messaggio

Alle 12 in punto tutti i telefoni cellulari del Veneto si sono messi a squillare con un particolare suono penetrante, come preannunciato, per avere ricevuto il messaggio test di It-Alert. Si tratta del sistema di allarme pubblico della Protezione civile che, nei casi di gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, permette la diffusione di allarmi pubblici attraverso la trasmissione appunto di questi messaggi denominati 'It-Alert'. Il messaggio è arrivato automaticamente sui cellulari con un suono squillante e riconoscibile. "Questo è un messaggio di test del sistema allarme pubblico italiano - è il contenuto del messaggio che i veneti hanno ricevuto alle 12 - Una volta operativo ti avviserà in caso di grave emergenza". Il sistema di allerta opera in modo efficace solo se il telefono è acceso e si trova in un'area coperta da segnale telefonico. Una caratteristica fondamentale è che non è necessario scaricare alcuna applicazione o effettuare registrazioni su siti web. Inoltre, non è richiesto alcun credito telefonico: l'avviso è completamente gratuito e verrà ricevuto anche in caso di saldo a zero. Tuttavia, è importante tenere presente che se il telefono è spento, in modalità aereo o in un'area senza segnale, il servizio non sarà in grado di inviare l'allerta.

Modalità silenziosa e notifiche

Se il telefono è impostato in modalità silenziosa, potrebbe non essere emesso alcun suono specifico al momento dell'arrivo del messaggio IT-alert. In questo caso, il messaggio di testo sarà comunque ricevuto, ma senza alcun segnale sonoro.

Cosa fare in caso di mancata ricezione del messaggio

Se durante un test non si è ricevuto il messaggio IT-alert, è fondamentale segnalarlo alle autorità competenti. A tal fine, è possibile compilare il questionario disponibile sulla homepage del sito ufficiale, a partire dalle ore 12 del giorno del test e fino alla mattina successiva. Le segnalazioni rappresentano un importante contributo per il miglioramento e l'ottimizzazione del sistema, consentendo di individuare e risolvere eventuali anomalie. Per ulteriori informazioni e assistenza, è possibile contattare il Contact Center al numero verde 800 840 840.