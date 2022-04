A Istrana nuova rete fognaria e acquedotto: via ai lavori per 2 milioni

ISTRANA - Due milioni di euro per la realizzazione di due chilometri di tubazione di acquedotto e rete fognaria nel territorio di Istrana per contribuire così alla tutela dell’ambiente. Il taglio del nastro del tanto atteso cantiere sarà in estate, quando cominceranno i lavori per la realizzazione del collettore principale per le acque reflue lungo la strada regionale 53, nel tratto compreso fra via San Pio X, in corrispondenza della scuola secondaria “G. Toniolo”, e l’incrocio con via Nazionale e via San Gottardo, dove esiste un impianto di sollevamento che sarà a sua volta ammodernato. Le altre vie interessate dalla posa della fognatura saranno via Manzoni, via Papa Giovanni XXIII, via Pellico, via Verdi, via Vivaldi, via Battisti. Inoltre, verrà creato un nuovo impianto di sollevamento, posizionato a lato della strada regionale 53, fra la rotatoria con la strada provinciale 128, via del Capitello e via Verdi, così da facilitare lo scorrimento delle acque da depurare.



Per quanto riguarda invece la rete di acquedotto, vi sarà la sostituzione delle tubazioni di distribuzione con nuove condotte in ghisa per un chilometro complessivo. Le vie interessate saranno in parte corrispondenti a quelle per la linea fognaria, ovvero la Strada Regionale 53, nel tratto compreso fra via Marconi e via Ancilotto, via Manzoni, via Pellico, via Vivaldi e via Verdi. Inoltre, saranno rifatti gli allacciamenti della rete acquedottistica in via Papa Giovanni XXIII.



“Per cercare di ridurre al minimo le tempistiche e i disagi per i cittadini verranno impiegate tre squadre contemporaneamente – spiega l’amministratore delegato di Ats, Pierpaolo Florian – . Il cantiere che ci prepariamo a inaugurare nei prossimi mesi è il primo lotto di un progetto più ampio di ampliamento della rete fognaria previsto dal Piano d’Ambito dell’Aato Veneto Orientale che comprende anche Vedelago, in un’ottica di efficientamento degli impianti presenti nel territorio dei comuni soci”.



L’investimento per questo primo lotto è di due milioni di euro. “Alla rete fognaria verrà collegata anche la nuova scuola “Toniolo” che è in fase di costruzione - aggiunge la sindaca di Istrana, Maria Grazia Gasparini – Ricordiamo, inoltre, un altro importante aspetto: il nostro territorio è costituito da un insieme di spazi e di luoghi che devono essere valorizzati non solo dal punto di vista viario e urbanistico, ma anche da quello ambientale e di tutela della risorsa acqua”.