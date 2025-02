Israele, uno degli ostaggi rilasciati bacia sulla testa i miliziani di Hamas - Video

STRISCIA DI GAZA - Omer Shem Tov, rilasciato ieri, 22 febbraio, a Nuseirat insieme a Eliya Cohen e Omer Wenkert, ha baciato sulla testa due miliziani di Hamas in segno di gratitudine mentre era sul palco durante la liberazione.



La scena è stata ripresa in diretta dalle telecamere presenti e condivisa sui media. Rapito dal festival Nova e tenuto prigioniero insieme ai suoi amici Mia e Itai Regev, Omer Shem Tov ha salutato sorridente e alzato il pollice durante le operazioni di rilascio.



Crowd erupts in cheers as a smiling Israeli captive, Omer Shem Tov, kisses the foreheads of Hamas fighters before his release pic.twitter.com/qS0BdcPklT

