Israele, uccisa Nicole Shani Louk: la ragazza tedesca rapita da Hamas al rave

E' morta Nicole Shani Louk, la ragazza tedesca di 22 anni che era stata rapita dai miliziani di Hamas lo scorso 7 ottobre dal rave al quale stava partecipando nel deserto del Negev. Il filmato con la ragazza priva di sensi su un pick up guidato dai miliziani di Hamas e portata a Gaza aveva fatto il giro dei social.



A dare la notizia della morte della ragazza è sua madre, Ricarda Louk, che vive in Israele a 80 chilometri dalla Striscia di Gaza, e che aveva lanciato un disperato video messaggio in cui chiedeva aiuto alla diplomazia tedesca per ritrovare la figlia.



La donna spiega di essere stata informata dall'esercito israeliano della morte di Shani, il cui corpo non è ancora stato trovato. Quello che invece è stato rinvenuto è un frammento di un osso del cranio dal quale è stato prelevato un campione di Dna che coincide con quello della 22enne. Si ritiene che la ragazza, che in parte viveva nel Baden-Württemberg, sia stata uccisa con un colpo alla testa. "La notizia è terribile. Ma è bello avere certezze adesso. Almeno non ha sofferto", ha detto Ricarda Louk.