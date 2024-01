Israele, sospetto attacco terroristico a Raanana. Hamas pubblica nuovo video con tre ostaggi

E' di almeno un morto e molti altri feriti il nuovo bilancio che arriva da Ra'anana, nel centro di Israele, dove un'auto si è scagliata alcune persone e almeno un'altra sarebbe stata accoltellata. Secondo il Times of Israel è morta almeno una delle 18 persone rimaste ferite, mentre il sito israeliano di notizie Ynet riferisce di 19 feriti, quattro dei quali in gravi condizioni. Tra i feriti una donna di 70 anni, in condizioni critiche, mentre un uomo di 32 anni è grave. Lo riferisce il servizio di ambulanze di Magen David Adom, mentre la polizia ha detto che sta indagando sull'accaduto e di non aver ancora stabilito se si sia trattato di un attacco terroristico. Queste le ultime news di oggi, lunedì 15 gennaio 2024, sulla guerra Israele-Hamas. Il sindaco di Raanana, Chaim Broyde, invita la popolazione a restare nelle proprie abitazioni mentre le autorità indagano. "Chiedo ai residenti e ai ragazzi delle scuole di non andare in giro per le strade e di aspettare finché non si avrà un quadro chiaro", ha detto Broyde a Channel 12 news.

Hamas: "Stasera riveleremo la sorte di tre ostaggi detenuti a Gaza"

Intanto l'ala militare di Hamas, le Brigate al-Qassam, ha diffuso un messaggio in cui afferma che stasera rivelerà la sorte di tre prigionieri detenuti a Gaza. Il messaggio, pubblicato su Telegram, era accompagnato da un video in cui i prigionieri parlavano davanti alla telecamera. Hamas aveva detto in precedenza di aver perso i contatti con alcuni ostaggi mentre le forze israeliane bombardavano Gaza, sottolineando che avrebbero potuto essere uccisi nei raid. I funzionari israeliani hanno rifiutato di rispondere al messaggio pubblico di Hamas sui prigionieri, definendolo “guerra psicologica”.

Raid Idf a Gaza City, 33 palestinesi uccisi

Un raid delle forze israeliane nel nord di Gaza City effettuato stamattina presto ha ucciso almeno 33 persone e ne ha ferite decine. Lo riferisce al Jazeera. Nel nord di Gaza, secondo l’Onu, le cure mediche sono estremamente limitate, poiché nella zona non ci sono più ospedali pienamente funzionanti. Un totale di 24.100 palestinesi sono stati uccisi e 60.834 feriti dall'inizio del conflitto a Gaza, ha dichiarato il ministero della Sanità della Striscia, aggiungendo che circa 132 palestinesi sono stati uccisi e 252 feriti nelle ultime 24 ore. Le Idf hanno inoltre fatto irruzione in un centro di comando di Hamas e distrutto un deposito di armi a Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza secondo le ultime news di oggi lunedì 15 gennaio sulla guerra Israele-Hamas. Le truppe hanno sequestrato fucili d'assalto, pistole, granate, giochi di ruolo e attrezzature subacquee appartenenti alle forze navali di Hamas, si legge in una nota dell'Idf. Altri due depositi di armi sono stati distrutti dall'Idf a Khan Younis e altri depositi di armi sono stati trovati in vari edifici, inclusa la casa di un agente di Hamas.

Missile Houthi contro nave Usa nel Mar Rosso, abbattuto

Gli Houthi hanno lanciato un missile da crociera contro un cacciatorpediniere americano nel Mar Rosso meridionale, abbattendolo. Lo ha riferito il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) con un comunicato su X, spiegando che il missile è stato abbattuto vicino alla città portuale di Hodeidah, nello Yemen. Non si registrano vittime o danni. Il portavoce degli Houthi Mohammed Abdulsalam ha descritto l'azione degli aerei ''nemici'' come una palese violazione della sovranità nazionale dello Yemen.

Houthi: "Yemen diventerà cimitero degli Usa, pronti a guerra diretta e totale"

Lo Yemen si trasformerà in un ''cimitero'' per gli americani, con gli Houthi pronti a ''entrare in una guerra diretta e totale'' contro glli Stati Uniti. Lo ha dichiarato Ali al-Qahoum, dell'ufficio politico dei miliziani sciiti Houthi, nel corso di una intervista all'agenzia di stampa iraniana Irna. ''Diciamo agli americani che le vostre azioni contro lo Yemen saranno sconfitte e che vi affronteremo con tutta la nostra forza. Dopo questa aggressione, lo Yemen si trasformerà nel cimitero degli americani, che lasceranno la regione umiliati'', ha affermato al-Qahoum. Dopo i raid aerei condotti da Stati Uniti e Gran Bretagna contro obiettivi Houthi, gli americani e i loro alleati dovrebbero aspettarsi ''colpi strategici e una risposta più dolorosa''. Il popolo yemenita e i suoi leader sono ''completamente preparati a entrare in una guerra diretta e totale con il Grande Satana per difendere la Palestina'', riferendosi agli Stati Uniti.

Nave colpita da missile in zona controllata da Houthi

E una nave è stata colpita da un missile al largo di un'area dello Yemen controllata dagli Houthi. Lo ha riferito sul social X l'agenzia per le operazioni commerciali marittime del Regno Unito (Ukmto), segnalando che l'"attacco" è avvenuto al largo della città portuale di Aden. Le forze degli Houthi avrebbero preso di mira nel Mar Rosso una nave diretta in Israele, ha sottolineato una fonte militare yemenita ad al-Jazeera. Secondo la fonte militare, l'attacco è stato lanciato dopo che la nave ha respinto gli avvertimenti che le erano stati rivolti.