Israele, nasce il governo Bennett-Lapid

ISRAELE - Con 60 voti contro 59, il governo Bennett-Lapid ha ottenuto la fiducia alla Knesset. Benjamin Netanyahu dopo 12 anni è escluso dal governo.

Il leader di Yamina ha giurato come primo ministro, accolto dagli applausi dell'assemblea.

Yair Lapid ha giurato come premier supplente e ministro degli Esteri, poi via via hanno giurato tutti gli altri membri del nuovo esecutivo, dando vita così al 36esimo governo di Israele.