Israele, Likud di Netanyahu primo partito

E' stata ''la più grande vittoria della mia vita''. Così il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha rivendicato il successo elettorale alle elezioni parlamentari che si sono svolte ieri in Israele in un discorso all'Expo Tel Aviv. ''Abbiamo seminato da nord a sud. Non c'è nessuno come i cittadini di Israele. Gli israeliani si fidano di noi perché sanno che abbiamo dato loro i migliori dieci anni della storia di Israele'', ha aggiunto. "La vittoria è ancora più dolce perché è stata contro ogni previsione e siamo stati elogiati", ha detto alla folla che lo ha acclamato come ''Bibi, re di Israele''.''Gli insediamenti, l'annessione e l'apartheid hanno vinto''.

Così il segretario generale dell'Olp (l'Organizzazione per la liberazione della Palestina) Saeb Erekat ha commentato il successo elettorale di Netanyahu. ''Netanyahu ha stabilito che continuare l'occupazione e i conflitti portano progresso e prosperità a Israele. Per cui ha deciso di consolidare le fondamenta e i pilastri del conflitto e il ciclo di violenza, estremismo, caos e lo spargimento di sangue'', ha aggiunto l'alto consigliere del presidente dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) Mahmoud Abbas in una nota. ''Il prossimo passo è l'annessione. La parte sbagliata della storia'', ha sottolineato Erekat.