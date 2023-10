Israele: "E' guerra". Almeno 600 morti e 750 dispersi. "Nessun contatto per ostaggi"

ISRAELE - Il gabinetto di sicurezza israeliano ha confermato che Israele è ufficialmente in guerra dopo l'attacco di Hamas e può quindi intraprendere ''azioni militari significative''. Le ultime news di oggi, domenica 8 ottobre 2023, riportano l'annuncio dell'ufficio del premier israeliano Benjamin Netanyahu, che dopo l'incursione di centinaia di miliziani di Hamas aveva già parlato di stato di guerra. Il voto del gabinetto di sicurezza di Israele conferisce alla dichiarazione di Netanyahu valore legale. Questo è in conformità con la Legge 40 dello Stato di Israele, ovvero che il Paese non può entrare in guerra senza una decisione del governo in tal senso. Israele smentisce intanto che siano in corso trattative con Hamas per la liberazione degli ostaggi. Il portavoce dell'Idf Daniel Hagari ha riferito che le forze di Hamas sono ancora nel territorio israeliano. In una dichiarazione ai media, ha detto che diversi infiltrati hanno tentato di tornare a Gaza e sono stati intercettati e uccisi al confine, mentre decine sono stati catturati. Dall'inizio della guerra, ha riferito, l'Idf ha condotto attacchi su circa 800 obiettivi a Gaza.

Il bilancio delle vittime Sono almeno 600 le persone che hanno perso la vita nell'attacco sferrato da Hamas contro il sud di Israele. Il bilancio è stato fornito da Haaretz, aggiungendo che decine di militanti palestinesi si sono infiltrati in Israele da Gaza via terra, mare e aria e circa 2.500 razzi sono stati lanciati dalla Striscia. Solo al rave attaccato da Hamas in Israele, vicino al confine con la Striscia di Gaza, si contano 250 morti. Lo riferiscono i media israeliani, scrivendo che molte vittime sono europei e americani. Sono inoltre 2.048 le persone rimaste ferite e che risultano ricoverate in ospedale. Di questi, 20 sono in condizioni critiche e 330 sono feriti gravemente. Sono invece 750 gli israeliani che risultano ancora dispersi dopo l'attacco. Molti, tra cui anche donne e bambini, sarebbero stati rapiti dai miliziani. Sono invece 370 i palestinesi uccisi. “Il numero dei morti causato dai bombardamento israeliano su Gaza è salito a 370 e circa 2.000 feriti”, ha riferito il ministero della Salute dell'Anp.