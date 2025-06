Israele attacca l'Iran: bombe sui siti del programma nucleare

IRAN - Nella notte tra giovedì e venerdì, Israele ha lanciato una vasta offensiva contro l’Iran, prendendo di mira siti nucleari e strutture militari in almeno otto città tra cui Teheran, Natanz, Ilam, Avaz, Tabriz, Esfahan, Arak e Kermanshah. L’operazione, denominata Rising Lion, è stata annunciata dal primo ministro Benjamin Netanyahu, che ha dichiarato che l’attacco durerà “molti giorni” e mira a neutralizzare la minaccia rappresentata dal programma nucleare iraniano e dalle capacità missilistiche di Teheran.



Secondo fonti militari israeliane, sono stati colpiti decine di obiettivi tra cui il principale impianto di arricchimento dell’uranio a Natanz, laboratori nucleari, basi missilistiche e residenze di alti ufficiali. Tra le vittime confermate figurano il capo di stato maggiore delle forze armate iraniane, Mohammad Bagheri, e il comandante delle Guardie Rivoluzionarie Hossein Salami. Sono stati uccisi anche diversi scienziati nucleari e comandanti militari di alto livello.

I media iraniani riportano almeno cinque morti e cinquanta feriti, tra cui donne e bambini, a seguito dei bombardamenti che hanno colpito anche edifici residenziali nella capitale. Le immagini trasmesse mostrano palazzi in fiamme e colonne di fumo su Teheran, con danni ingenti a infrastrutture civili e militari.



La Guida Suprema Ali Khamenei ha promesso una dura vendetta, mentre le Guardie Rivoluzionarie hanno giurato ritorsioni contro Israele. In risposta, l’Iran ha lanciato cento droni verso Israele, mentre l’esercito israeliano ha dichiarato lo stato di massima allerta e ha chiuso l’aeroporto internazionale Ben Gurion. L’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (Aiea) ha confermato che il sito di Natanz è stato colpito, ma non si registrano aumenti nei livelli di radiazioni. Gli Stati Uniti hanno dichiarato di non essere coinvolti nell’operazione, mentre il presidente Donald Trump ha ribadito che l’Iran non deve ottenere la bomba nucleare. In Italia, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha convocato una riunione d’emergenza alla Farnesina e sconsiglia viaggi non necessari nella regione.