Israele, 350 morti. Tank verso Gaza. Nuovo attacco di Hamas

ISRAELE - E' salito a 350 morti il bilancio dell'attacco di Hamas contro Israele, secondo le ultime news di oggi 8 ottobre 2023. Delle vittime, 30 sono militari. Quasi 2mila i feriti, mentre sono 750 gli israeliani che risultano ancora dispersi dopo l'attacco. Molti, tra cui anche donne e bambini, sarebbero stati rapiti dai miliziani. Sono invece 400 i palestinesi che sono stati uccisi, ha detto il portavoce dell'Idf Daniel Hagari, spiegando che decine di altri sono stati catturati. Secondo il ministero della Sanità dell'enclave palestinese, quasi duemila persone sono rimaste ferite.



Il nuovo attacco di Hamas

Le brigate di al-Qassam, il braccio armato di Hamas, hanno annunciato che ''è in corso un attacco contro Sderot con un centinaio di missili''. Si tratta, affermano i miliziani, di un'azione ''in risposta all'attacco contro una moschea di Gaza'' e contro ''abitazioni'' nell'enclave palestinese condotto dall'esercito israeliano. Intanto questa mattina i jihadisti di Hamas hanno tentato una nuova incursione nel sud di Israele, nella zona di Eshkol. Lo riporta l'emittente Channel 12 citando abitanti nel kibbutz. Le Forze di difesa israeliane (Idf), che insieme alle unità speciali si stanno dirigendo nell'area, hanno riferito che le forze navali hanno sventato un tentativo di infiltrazione di cinque terroristi a Zikim Beach. L'esercito ha condiviso un video in cui si vede la neutralizzazione dei miliziani.



L'Idf sta affrontando i militanti di Hamas in otto aree di Israele, afferma il portavoce, il tenente colonnello Richard Hecht, in un briefing. Le forze di difesa israeliane, ha spiegato, hanno ''ripreso il controllo di 22 località nel sud'' che erano state invase dai militanti di Hamas, ma li stanno ancora affrontando in otto località. L'obiettivo principale, ha spiegato Hecht, è quello di confermare che "quelle comunità sono libere da terroristi". L'ala armata di Hamas ha dichiarato che i suoi uomini stanno combattendo contro le Forze di difesa israeliana (Idf) in sette zone al confine tra la Striscia di Gaza e Israele. Si tratta di Ofakim, Sderot, Yad Mordechai, Kfar Aza, Be'eri, Yeted e Kissufim, riferisce il gruppo.



Carri armati verso Gaza

Le Forze di difesa israeliane si starebbero preparando a una incursione di terra nella Striscia di Gaza. Lo dimostrerebbero le decine di carri armati israeliani che si stanno dirigendo verso l'enclave palestinese, come dimostrano i video condivisi sui social. In precedenza l'Idf aveva spiegato che era iniziata l'evacuazione dei residenti israeliano vicino alla Striscia di Gaza. Da qui sono partiti i centinaia di miliziani di Hamas che hanno fatto incursione in Israele.



Raid Israele su obiettivi a Gaza

L'esercito israeliano ha fatto sapere che 10 palazzoni, dove si trovavano installazioni militari di Hamas, sono stati colpiti durante raid aerei notturni condotti sulla Striscia di Gaza. A essere colpito anche il quartier generale dell'intelligence di Hamas. L'aeronautica militare israeliana ha diffuso filmati in cui mostra gli attacchi contro obiettivi del gruppo terroristico senza specificare quali. L'emittente pubblica israeliana Kan ha spiegato che sono state attaccate le case di alti funzionari di Hamas. Si tratta di Yahya Sanwar, Nizar Awadallah, Fathi Hamad, Itsam al-Dealis, Kamal Abu Awan e Abu Mu'az Saraj.



Hezbollah lancia razzi dal Libano

Il movimento islamico sciita libanese di Hezbollah ha rivendicato il lancio di colpi di mortaio verso il nord di Israele. In una nota, il gruppo terroristico afferma di aver preso di mira tre siti militari israeliani nella regione contesa del Monte Dov in solidarietà con l'attacco di Hamas contro Israele. In una nota, Hezbollah dichiara che l'attacco con ''un gran numero di razzi e proiettili'' è stato condotto in solidarietà con la ''resistenza palestinese''. Le forze di difesa israeliane non hanno riportato feriti e hanno affermato di aver risposto con colpi di artiglieria. Sono state ''adottate misure in preparazione di questo tipo di possibilità e continueremo a operare in tutte le regioni e in qualsiasi momento necessario per garantire la sicurezza dei civili israeliani", riferisce l'Idf in una nota.

Sostegno dell'Iran. Il portavoce di Hamas, Ghazi Hamad, ha intanto dichiarato alla Bbc che l'Iran ha dato il proprio sostegno a Hamas nell'attacco a sorpresa contro Israele.



Timori per vita 22enne tedesca rapita

Si teme che possa essere morta la ventiduenne Nicole Shanie Louk, rapita da Hamas ieri mattina. Intervistata dal sito dello Spiegel On line Ricarda Louk, la madre della ragazza, dice che non smette di sperare e che nel video diffuso sui social dai miliziani si capiva che era ''priva di sensi''. In contatto con l’ambasciata tedesca in Israele, l’auspicio è in un intervento diplomatico, anche perché la figlia ha la cittadinanza tedesca. La madre vive in Israele, a circa ottanta chilometri dalla Striscia di Gaza, e dal suo appartamento ha lanciato un appello sui social per avere informazioni e la liberazione della figlia. La madre è di cittadinanza tedesca, trent’anni fa ha lasciato Ravensburg per trasferirsi in Israele, di famiglia cattolica si è convertita alla religione ebraica. Il marito, padre della ragazza, Shani Louk, è israeliano.



Ricarda Louk ha riconosciuto la figlia in un video trasmesso sui social, mentre veniva portata via, priva di coscienza, su una jeep, per le strade di Gaza. Ieri mattina, appena saputo dell’attacco missilistico di Hamas, aveva chiamato la ventiduenne, che vive a Tel Aviv e in quel momento partecipava ad un festival musicale. ''Le ho detto di mettersi al sicuro'', racconta. ''Mia figlia ha partecipato al Festival con amici dal Messico, lei ha amici da tutto il mondo, ama viaggiare'', aggiunge. Sul suo profilo Instagram la giovane posta foto dall’Italia, dalla Croazia, dalla Svizzera, dalla Repubblica ceca. ''Eravamo abituati ad una vita, sotto una costante minaccia – dice Ricarda Lauk – ma non voglio pensare che le sia accaduto qualcosa di grave''. Da ieri mattina la famiglia di Nicole, che ha tre fratelli, non ha avuto più notizie dalla giovane, è stata invece contattata dalla banca: la carta di credito di Nicole Shani Louk è stata utilizzata a Gaza.