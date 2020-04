E' in isolamento, esce per prendere una boccata d'aria e si accorge che gli hanno tagliato le gomme dell'auto

MOGLIANO - È in casa, in isolamento. Esce dalla porta di casa per prendere una boccata d’aria. E si accorge che le gomme delle sue auto sono tagliate.



Il fatto è accaduto ieri nel quartiere centro sud di Mogliano, nella zona di Piazza Pio X dove abita la vittima dell’atto di vandalismo.



Ignoti hanno tagliato le gomme delle sue due auto, una Fiat 500 e una Panda che in quel momento erano parcheggiate di fronte al cancello di casa.



Il responsabile ha colpito solo dalla parte opposta all’abitazione, usando la carrozzeria come nascondiglio.



Il fatto, finito sul profilo facebook "Sei di Mogliano Veneto se..." è stato immediatamente segnalato alle forze dell’ordine.