Irregolare sorpreso mentre si sta svolgendo la riunione del comitato provinciale per la sicurezza

PORTOGRUARO - Ci sono volute circa 12 ore per portare a termine la procedura avviata, dopo un controllo effettuato dai Carabinieri nel centro di Portogruaro (Venezia), che ha portato all'allontanamento di un cittadino straniero irregolare sul territorio italiano. Nella tarda mattinata di ieri, mentre si stava svolgendo in municipio della località del Veneto orientale il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Venezia Michele Di Bari, una pattuglia dell'Arma ha notato un uomo aggirarsi nel centro cittadino, non conosciuto dai militari che quotidianamente pattugliano l'area.

Il successivo controllo dei documenti ha consentito di accertare che il giovane, un 29enne di nazionalità marocchina, era irregolare in Italia e non ottemperante a all'ordine di lasciare il territorio italiano emesso dalla Questura di Catanzaro ad aprile. Al termine degli accertamenti i Carabinieri lo hanno quindi accompagnato al Cpr di Milano per il successivo rientro al paese di origine.