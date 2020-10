Irregolare scoperto dopo una multa

TREVISO - Straniero irregolare in Italia pizzicato questa mattina a Treviso.



Dalla mezzanotte di oggi e per tutta la mattinata l’attività di prevenzione dei reati e controllo della circolazione stradale svolta dai militari dell’Arma si è concentrata nei pressi delle principali arterie viarie della Provincia, in particolare nei territori delle Compagnie Carabinieri di Treviso, Castelfranco Veneto e Montebelluna.



Posti di blocco e controllo sono stati effettuati dalle pattuglie di Stazioni e Nuclei Radiomobili di questi Comandi, anche con l’ausilio di un equipaggio a bordo di elicottero del 14° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Belluno che ha sorvolato dall’alto le zone di operazioni.



A Treviso una decina i militari impegnati, controllati 26 autoveicoli e 36 persone con una sanzione al Codice della Strada elevata e uno straniero irregolare sul territorio nazionale identificato dagli operanti sul cui conto sono in corso ulteriori approfondimenti.



I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni sui territori dei Comandi dell’Arma di Conegliano e Vittorio Veneto.

