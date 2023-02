Iran, ballano in strada: coppia condannata a 10 anni

IRAN - Una coppia iraniana di ventenni è stata condannata a 10 anni di detenzione dopo aver pubblicato un video in cui ballava per strada, vicino alla Torre Azadi di Teheran.

I due non hanno collegato il loro ballo alle proteste in corso in Iran. Astiazh Haqiqi, 21 anni, e il suo fidanzato Amir Mohammad Ahmadi, 22 anni, sono stati condannati per "promozione della corruzione e della prostituzione, atti contro la sicurezza nazionale e propaganda contro l'establishment".