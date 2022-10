Iran, agenzia nucleare conferma attacco informatico

IRAN - L'Agenzia nucleare iraniana ha confermato l'attacco informatico contro i suoi server di posta elettronica. Gli hacker hanno minacciato di divulgare aspetti del programma nucleare iraniano in caso di mancata liberazione entro oggi di tutti i detenuti politici e altre persone, arrestate nelle proteste per la morte di Mahsa Amini. Non si fermano, intanto, le manifestazioni in tutto il Paese e all'estero.