"Io mio figlio non lo metterei lì dentro": asilo di San Giacomo inagibile

(in foto una delle aule dell'asilo di San Giacomo)

VITTORIO VENETO – La verifica fatta eseguire dall’Istituto Cesana Malanotti certifica che l’edificio dell’asilo di San Giacomo, in via San Fermo, presenta su buona parte delle criticità strutturali. «Al momento non è utilizzabile» traduce il sindaco Antonio Miatto che nei giorni scorsi ha avuto modo di prendere visione della perizia.

Le attività nell’asilo di San Giacomo sono ferme, come nei restanti asili della città, da fine febbraio a causa della pandemia. A fine 2019 l’amministrazione comunale, dopo un sopralluogo, aveva chiesto al Cesana Malanotti, proprietario dell’immobile, di eseguire una verifica sulla struttura visto per i tecnici comunali erano emerse delle possibili criticità. «Ci sono delle stanze che sono risultate a posto, come quella del custode, altre no – riferisce il sindaco -. Io mio figlio non lo metterei lì dentro».

L’asilo è pubblico, ma l’edificio è del Cesana Malanotti che lo ha messo a disposizione del Comune con un convenzione. Spetta dunque all’Ipab un eventuale intervento di adeguamento sismico. «Ho chiesto se intendano metterlo a posto per riprendere l’attività scolastico o se ciò non rientra nei loro disegni, perché hanno altri progetti per questo immobile, che so farci una casa di riposo – prosegue Miatto -. Nel frattempo abbiamo pensato a delle soluzioni alternative per permettere ai bambini, a settembre, di rimanere insieme». Il Comune attende ora di sapere come intenda muoversi il Cesana Malanotti, per poi informare le famiglie degli iscritti all’asilo di San Giacomo.

Quanto emerso relativamente alla struttura ha di fatto congelato le trattative in corso tra Comune e proprietario del vigneto sorto a lato dell’asilo, cioè dare seguito alla convenzione come previsto dalla sentenza emessa dai giudici del Tar del Veneto lo scorso febbraio.