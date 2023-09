Invitati al matrimonio, sposi obbligano amici e parenti a pagare per partecipare alle nozze

Un matrimonio costato caro non solo agli sposi ma anche agli invitati. E’ quanto capitato agli ospiti che hanno partecipato alle nozze di una coppia inglese, costretti a sborsare una cifra considerevole solo per partecipare al giorno speciale dei loro amici. Pochi giorni prima delle nozze, gli invitati hanno ricevuto un'email che li invitava a versare una cifra di poco più di 2 mila euro per partecipare al matrimonio.



Un gesto che ha suscitato sconcerto e indignazione tra coloro che avevano pianificato di assistere alla cerimonia. Uno degli invitati, ha raccontato su Reddit, pensava si trattasse di una truffa. Solo dopo aver fatto alcune verifiche, ha scoperto che la richiesta proveniva direttamente dagli sposi. Questi. Dopo aver invitato al matrimonio amici e parenti, hanno chiesto loro di contribuire finanziariamente al costo del loro matrimonio per poter realizzare il matrimonio dei loro sogni.



Ma la sorpresa non si è fermata qui. Giunto al luogo del matrimonio, l’amico ha scoperto che il cibo e le bevande non erano inclusi nel pacchetto che aveva già costato tutti i suoi risparmi. Oltre a dover pagare in cassa ogni drink consumato, gli invitati sono stati obbligati a versare altre 200 sterline (circa 230 euro) come mancia per il locale. Insomma gli invitati si sono ritrovati a dover spendere quasi 2.300 euro per ciascun partecipante.