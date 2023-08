Invita a pranzo i parenti e cucina funghi velenosi: tre di loro muoiono, lei si è salvata

LEONGATHA, Victoria - Quello che doveva essere un tranquillo pranzo di famiglia si è trasformato in una tragedia quando tre parenti della casalinga Erin Patterson sono morti dopo aver consumato funghi velenosi. Le forze dell'ordine locali hanno avviato un'indagine per omicidio colposo, con particolare attenzione alle circostanze sospette che circondano il caso.



Erin Patterson, residente di Leongatha nello Stato di Victoria, Australia, aveva invitato i suoi ex suoceri Gail e Don Patterson, la sorella di Gail, Heather Wilkinson, e il marito di quest'ultima, Ian, per un pranzo di famiglia. La giornata di gioia e si è trasformata in un orrore quando i commensali hanno consumato un piatto a base di funghi altamente velenosi, portando a un'agonia che che si è conclusa con la morte di tre di loro e al ricovero in terapia intensiva del quarto.



Secondo fonti investigative, il sospetto è stato scatenato dal fatto che Erin Patterson, padrona di casa e cuoca del tragico pasto, non ha presentato alcun sintomo di avvelenamento, alimentando le speculazioni su un coinvolgimento diretto o indiretto nel dramma. La polizia ha dichiarato che sta esaminando attentamente ogni dettaglio, inclusa l'ipotesi di omicidio colposo premeditato.



Le autorità sono ulteriormente allarmate dal fatto che Erin avesse offerto ai suoi figli un piatto completamente diverso, sollevando ulteriori interrogativi sulla sua innocenza. Inoltre, testimoni oculari hanno riferito di aver visto Erin Patterson, visibilmente agitata, lasciare l'appartamento con una valigia poche ore dopo la tragica vicenda.



La situazione è ulteriormente complicata dal precedente misterioso episodio che ha coinvolto l'ex marito di Erin, che è sopravvissuto a una malattia grave e improvvisa allo stomaco l'anno scorso. Le autorità stanno ora esaminando attentamente i dettagli di quel caso alla luce degli eventi attuali.



In un'intervista ai media locali, Erin Patterson ha espresso il suo dolore e shock per la perdita dei suoi cari: "Li ho amati e sono devastata dal fatto che se ne siano andati. Gail era come la mamma che non avevo perché mia madre è morta quattro anni fa. Ian e Heather erano alcune delle persone migliori che avessi mai incontrato. Non mi hanno mai fatto nulla di male".



La comunità locale è sconvolta dalla tragedia e osserva con ansia l'evoluzione delle indagini. Mentre le autorità continuano a raccogliere prove e testimonianze, l'enigma che circonda questa drammatica vicenda continua a suscitare interesse e speculazioni.