Invia il curriculum per un lavoro, ma la risposta arriva dopo 48 anni

REGNO UNITO - Una storia incredibile quella di Tizi Hodson, una settantenne britannica che, dopo quasi mezzo secolo, ha finalmente scoperto il destino della sua domanda di lavoro inviata nel 1976. All'epoca, giovane e piena di speranze, aveva fatto domanda per un posto da stuntman motociclista. La risposta non arrivò mai e Tizi rimase delusa, convinta che la sua candidatura fosse stata respinta. Il mistero è stato risolto solo di recente, quando Hodson ha ricevuto nella sua cassetta delle lettere la stessa lettera di candidatura che aveva inviato 48 anni prima. L’ufficio postale di Staines, a Londra, aveva finalmente ritrovato la lettera, rimasta per decenni incastrata dietro un cassetto. Accompagnava la missiva una nota che spiegava il ritardo: "Consegna in ritardo da parte dell’ufficio postale di Staines. Trovato dietro un cassetto. Solo circa 50 anni di ritardo".



"Non potevo credere ai miei occhi," ha dichiarato Tizi Hodson alla BBC, "finalmente so perché non mi avevano risposto." Nonostante il mancato inizio della carriera da stuntman, la vita di Hodson è stata tutt'altro che priva di avventure. Ha viaggiato per il mondo lavorando come domatrice di serpenti e cavalli, diventando poi pilota acrobatico e istruttrice di volo. Rimane però un enigma su chi abbia rinviato la lettera alla donna e su come sia riuscito a trovarla, considerando che Hodson ha cambiato residenza molte volte negli ultimi anni, vivendo in diversi Paesi. "Volevo davvero fare la stuntman," ha raccontato Tizi, "ed ero molto delusa di non aver ricevuto risposta. Avevo cercato di nascondere il fatto di essere donna, temendo che non mi avrebbero mai presa in considerazione. Ma alla fine quella mancata opportunità mi ha permesso di vivere una vita straordinaria."