Invia 4.000 euro di attrezzatura fotografica ma i finti acquirenti non pagano

VITTORIO VENETO - I carabinieri di Vittorio Veneto hanno denunciato per truffa in concorso una coppia con precedenti, 39 anni lui e 31 lei, originari del napoletano.

Ad aprile hanno raggirato un ventiquattrenne del vittoriese facendosi spedire al proprio domicilio attrezzatura fotografica per circa 4000 euro messa in vendita su un sito on-line di annunci economici dalla vittima. Ovviamente il pagamento non è mai avvenuto.