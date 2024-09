Investito e ucciso mentre attraversa la strada in bici: morto 22enne

SAN DONA' DI PIAVE - Un giovane di 22 anni è morto la scorsa notte dopo essere stato investito da un'automobile mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali con la bicicletta, a San Donà di Piave. L'incidente è avvenuto intorno all'una di notte.



I vigili del fuoco, arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza il teatro dell'incidente e aiutato il lavoro del personale sanitario. Il 22enne è deceduto per la gravità delle ferite riportate. Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro.