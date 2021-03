Investito sulle strisce, 79enne muore dopo alcuni giorni

VICENZA - Un pensionato di 79 anni, Alberto Maria Pozza, residente a Schio (Vicenza), è morto all'alba di oggi all'ospedale di Santorso (Vicenza) dove era ricoverato da alcuni giorni in seguito ad incidente stradale avvenuto nel centro laniero.



L'uomo stava attraversando sulle strisce pedonali quando, per cause in corso di accertamento, è stato investito da una Fiat Punto condotta da una donna di 84 anni, pure residente a Schio.



Nonostante la velocità moderata dell'utilitaria, il pedone aveva riportato lesioni importanti, che non sembravano però mettere a rischio la propria vita ma nelle ore scorse è spirato.



Del decesso è stato informato il pm di turno presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Vicenza.