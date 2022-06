Investito ragazzino in bici: rimane incastrato sotto l’auto

PADOVA - Ragazzino investito da un’auto mentre era in sella alla sua bici. Poco dopo le 15.30, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Carrarese a Montagnana per un ragazzino finito con la bici sotto un’auto.



I pompieri arrivati da Este, hanno alzato l’auto con dei cuscini pneumatici, riuscendo a sfilare il quattordicenne che è stato preso in cura dal personale sanitario per essere stabilizzato e poi trasferito in eliambulanza in ospedale.



Sul posto per i rilievi i carabinieri e la polizia locale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.