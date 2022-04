Investito da un'auto nella notte: muore 26enne

CONCORDIA SAGITTARIA - Investimento mortale nella notte tra martedì e mercoledì: la tragedia è accaduta a Concordia Sagittaria, in provincia di Venezia.

Era mezzanotte circa quanto il 26enne R.R. è stato trovato centrato da un’auto in corsa, una Toyota Aygo all'altezza del bar Pit Stop, in località Levada. Il conducente non è riuscito ad evitarlo: il giovane si trovava in mezzo alla strada.

Sul posto sono accorsi i sanitari del Pronto Soccorso di Portogruaro. Ma le ferite riportate dall'uomo, che ha sbattuto contro il cristallo del mezzo per poi finire pesantemente sull'asfalto, sono risultate fatali: poco dopo è stato decretato il decesso del giovane che in passato aveva avuto anche dei precedenti con la giustizia.L'auto è stata sequestrata dalle forze dell'ordine: è a disposizione della Procura di Pordenone.