Investito da un'auto mentre attraversa strada, morto 19enne

VENEZIA - Un ragazzo di 19 anni è morto nel tardo pomeriggio di ieri a Mira (Venezia) dopo essere stato investito da un'automobile, mentre stava camminando lungo la bretella che costeggia l'idrovia, in prossimità dello svincolo per la Statale Romea.

Il giovane stava attraversando la strada quando il veicolo in corsa l'ha centrato in pieno. Nonostante i soccorsi siano stati rapidi, i sanitari del Suem 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. I rilievi del caso sono stati svolti dalla polizia locale di Mira.