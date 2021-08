Investito da un furgone ciclista della Zalf Castelfranco

AREZZO - Gabriele Benedetti, ciclista della Zalf Euromobil Desirèe Fior Castelfranco, campione italiano Under 23, è rimasto vittima di un incidente stradale mentre si allenava.

E’ stato investito infatti da un furgone in provincia di Arezzo riportando la frattura di due costole ed alcune escoriazioni.



Avrebbe dovuto partecipare al Campionato Europeo in Trentino tra poco più di un mese e più avanti al mondiale.

Benedetti di recente ha firmato un contratto biennale per il passaggio nei professionisti (2022-2023) con il Team Drone Hopper di Gianni Savio e Marco Bellini.