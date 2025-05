Investito da un’auto mentre è in bici con gli amici: Franco muore in ospedale

Un’escursione in bicicletta tra amici si è trasformata in tragedia. Nella tarda mattinata di ieri, domenica 25 maggio, Franco Ferrarese, 67 anni, residente a Monselice, ha perso la vita in seguito a un grave incidente stradale avvenuto lungo la tangenziale che collega Montegrotto Terme alla statale 16 Adriatica.



L’uomo si trovava in sella alla sua bicicletta e stava pedalando insieme ad altri tre amici, con i quali aveva trascorso la mattinata sui Colli Euganei. Stavano facendo ritorno verso casa quando, pochi minuti prima di mezzogiorno, una vettura che viaggiava nella loro stessa direzione lo ha investito.



Immediati i soccorsi: sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 che hanno trasportato il ciclista d’urgenza all’ospedale di Padova, dove è stato ricoverato in condizioni critiche. Nonostante gli sforzi dei medici, il cuore di Franco Ferrarese ha cessato di battere nel primo pomeriggio.