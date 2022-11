Investito da un’auto, 17enne ferito

PORDENONE - Un ragazzo di 17 anni è stato investito questa mattina intorno alle 8 da un veicolo mentre stava camminando lungo via della Ferriera, a Pordenone. Dopo l’allarme lanciato con una chiamata al Nue112, gli infermieri della Sores hanno inviato immediatamente sul posto l’equipaggio di un’ambulanza e l’automedica. Le equipes sanitarie hanno assistito tempestivamente il minorenne che poi è stato trasportato con l’ambulanza all’ospedale di Pordenone. Fortunatamente non ha riportato ferite gravi. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine.