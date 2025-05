Investita sulle strisce pedonali, muore dopo poche ore

VENEZIA - Una donna di 48 anni ha perso la vita ieri sera in un incidente stradale avvenuto in via della Resistenza a Quarto d’Altino (Venezia), nei pressi di un bar. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stata investita da un’automobile. Nonostante i tentativi dei sanitari, la donna è deceduta alcune ore dopo l’incidente.



Sul luogo sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i soccorritori del Suem. La notizia ha rapidamente suscitato allarme e polemiche tra i residenti, che denunciano la pericolosità della strada, spesso teatro di eccessi di velocità da parte di auto e moto. Molti chiedono l’installazione di dossi rallentatori per aumentare la sicurezza dei pedoni.



Si tratta della seconda vittima in poche settimane nel territorio comunale. Lo scorso 29 aprile, un grave incidente sulla Strada Statale 14 "Triestina" tra Portegrandi e Caposile ha causato la morte di un motociclista di 64 anni e il ferimento di tre persone in uno scontro che ha coinvolto tre auto e una moto.