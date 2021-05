Investita sulle strisce, anziana in ospedale

VITTORIO VENETO - Anziana investita poco prima di mezzogiorno di oggi, sabato, in via Dante a Vittorio Veneto.



La donna, 76 anni, stava transitando sulle strisce quando è stata investita da una Fiat Punto condotta da un 41enne, finendo pesantemente a terra.



La Punto poi è stata a sua volta tamponata da una seconda auto.



Sul posto una pattuglia dei Carabinieri per i rilievi di legge e i sanitari del Suem che hanno ricoverato la donna in ospedale a Conegliano: non è in pericolo. OT