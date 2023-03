Investita davanti alla scuola: grave quindicenne

UDINE - Ragazzina investita da un’auto mentre, a piedi, stava percorrendo via Circonvallazione Sud a Codroipo. La giovanissima,15 anni, è stata elitrasportata all’ospedale di Udine dopo che ieri pomeriggio, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, è stata urtata da una macchina di fronte alle scuole superiori. Dopo essere stata sbalzata per due metri, è rovinata a terra: ha riportato un trauma cranico e alla gamba. Le sue condizioni sarebbero serie.