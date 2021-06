Investita dal bus, viene ricoverata in pronto soccorso: muore poco dopo

VICENZA - Investita da un bus privato mentre attraversa la strada, muore al pronto soccorso dell'ospedale di Bassano del Grappa (Vicenza). L'incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 8,30, la vittima è una 43enne, Mara Girardi, residente a Bassano.



A chiamare i soccorsi sono stati alcuni automobilisti che hanno assistito all'investimento. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con i carabinieri. Le condizioni della donna sono apparse subito gravissime e sono peggiorate con il passare delle ore fino al decesso.



La dinamica di quanto accaduto, ancora non chiara, è al vaglio dei militari della compagnia di Bassano del Grappa. Sotto choc anche l'autista del bus, che è stato trasportato al San Bassiano per un malore. Pesanti le ripercussioni sul traffico della zona con la strada rimasta chiusa per più di un'ora.