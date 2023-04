Investita da un'auto, soccorsa dai vigili del Fuoco di passaggio

VICENZA - Alle 17:30, di lunedì, i vigili del fuoco della prima partenza in transito lungo strada Marosticana a Vicenza si sono fermati per prestare soccorso ad una donna, rimasta ferita investita da un’auto. Il personale ha prestato il primo soccorso alla donna fino all’intervento del personale del Suem, che hanno preso in cura la donna per poi trasferirla in pronto soccorso. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.