Investita da un'auto, ricoverata in ospedale con l'elicottero

LIGNANO (UDINE) - Una donna è stata investita nella serata di giovedì in viale Europa a Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine. Le cause attualmente sono ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine intervenute. Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori della sala operativa di primo livello hanno trasferito la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto un'ambulanza proveniente da Lignano e l'elisoccorso, attivando nel contempo la forza pubblica. Il personale medico infermieristico ha preso in carico la donna ferita che è stata trasportata in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.