Investita da una barca mentre fa il bagno in mare: muore a soli 24 anni

Tragedia ai Caraibi: una vacanza si è trasformata in una terribile fatalità per Yuranis Vanegas Peña, giovane turista di 24 anni, il cui soggiorno si è concluso in modo drammatico quando l'elica di una barca le ha strappato due arti mentre si trovava in mare. La ventiquattrenne, in vacanza con la sua famiglia, stava godendo di un momento di relax in una baia dell'isola colombiana di San Andrés, nei Caraibi.

Il tragico incidente ha avuto luogo l'8 settembre. Yuranis Vanegas Peña si trovava in acqua con i suoi genitori quando il pilota della barca non ha notato la sua presenza e l'ha colpita con l'elica, causando la perdita di un braccio e di una gamba. La giovane vittima è stata immediatamente trasportata in ospedale nelle vicinanze, ma purtroppo è giunta senza segni vitali a causa di una grave emorragia.

Il capitano della barca si è presentato volontariamente presso la Procura della Repubblica per contribuire alle indagini in corso. La vittima, originaria di Bogotà, era una studentessa che si trovava in vacanza nella regione caraibica insieme alla sua famiglia. Purtroppo, questo incidente richiama alla mente un evento simile avvenuto il 20 agosto scorso al largo delle Isole del Rosario, sempre in Colombia, quando un turista costaricano è stato colpito dall'elica di un'imbarcazione mentre nuotava in mare.