Investita in bici da un'auto in una rotonda, morta una donna

VICENZA - Una donna vicentina di 68 anni è morta nella tarda serata di ieri, mentre era in bicicletta, investita dalla vettura di un trentenne a Montecchio Maggiore (Vicenza). La donna era stata portata all'ospedale in condizioni disperate, poi all'alba è sopraggiunto il decesso. L'incidente si è verificato in una rotatoria: secondo i rilievi effettuati dai carabinieri di Valdagno (Vicenza), il conducente dell'auto avrebbe tamponato la bicicletta condotta dalla vittima. Il giovane, indagato per omicidio stradale, è stato posto agli arresti domiciliari. Sono in corso accertamenti per definire lo stato psicofisico del conducente dell'auto al momento dello schianto.