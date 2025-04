Investimento sui binari: ritardi fino a 220 minuti sulla linea Venezia-Bologna

PADOVA - Mattinata da incubo per centinaia di viaggiatori lungo la linea ferroviaria Venezia-Bologna, rimasta completamente bloccata tra le 10:30 e le 12:40 di lunedì 7 aprile a causa di un investimento mortale avvenuto nel tratto compreso tra le stazioni di Monselice e Terme Euganee. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un gesto volontario. La vittima è stata travolta da un Regionale Veloce diretto a Venezia, che sarebbe dovuto arrivare a Padova alle 10:51. Il blocco ha provocato ritardi e cancellazioni a catena, con conseguenze pesanti su tutta la linea. Il traffico ferroviario è stato interrotto in entrambi i sensi per permettere i rilievi dell’autorità giudiziaria, giunta sul posto assieme ai sanitari del 118 e alla Polfer.

Molti treni Frecciarossa e Italo in transito tra le 10 e le 13 sono stati deviati via Verona Porta Nuova, saltando le fermate intermedie di Rovigo e Ferrara. Tra questi anche il Frecciarossa partito da Padova per Napoli Centrale alle 10:56. Pesanti disagi anche per i pendolari, con numerosi regionali cancellati o limitati nel percorso. La linea è stata ripristinata alle 12:30, ma i treni hanno continuato a viaggiare con ritardi fino a 220 minuti nel primo pomeriggio. La situazione si è normalizzata solo progressivamente, con rallentamenti e affollamenti sulle banchine delle stazioni interessate.

Per avere supporto psicologico sono attivi diversi numeri di telefono, come Progetto Inoltre della Regione Veneto (800.334.343), De Leo Fund (800.168.678), Telefono Amico (02 2327 2327).