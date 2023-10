Investimento sui binari, ferma linea Milano-Venezia

VENEZIA - Il traffico ferroviario è sospeso sulla linea Milano-Venezia, tra le stazioni di Montebello e Altavilla, in provincia di Vicenza, per l'investimento di una persona. E' stato richiesto l'intervento dell'autorità giudiziaria - informa Trenitalia - per gli accertamenti previsti. I treni alta velocità, Eurocity e regionali possono registrare ritardi. In particolare, il Frecciarossa 9718 Trieste-Milano è fermo dalle ore 9:36 a Vicenza, il Frecciarossa 9707 Milano-Trieste è fermo dalle ore 9:24 a Lonigo, il Freacciarossa 9709 Milano-Venezia è fermo dalle ore 9:30 a Verona Porta Nuova.