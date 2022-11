BOLZANO - Una persona è stata investita e uccisa da un camion nel primo pomeriggio sdi giovedì in piazza Mazzini a Bolzano. L'incrocio è stato transennato per facilitare l'intervento dei soccorritori. Secondo prime informazioni, la vittima sarebbe una donna. Sono diversi gli incidenti che si sono verificati in questo punto in passato, l'ultimo pochi giorni fa.