Investe e uccide una ragazza su marciapiede, fugge ma viene preso: era ubriaco

VERONA - Una ragazza di 29 anni è stata investita e uccisa da un'auto pirata stamane, verso le 5.30, a Verona. La giovane, che passeggiava con un amico su un marciapiede, vicino a Porta Vescovo, è stata colpita in pieno ed è deceduta all'istante. L'automobilista, un 26 enne veronese alla guida di una Volkswagen Polo, è fuggito dopo l'incidente, senza prestare i soccorsi. Ma è stato intercettato e fermato poco dopo da una pattuglia polizia locale, nei pressi di una discoteca. Si attendono ora gli esiti degli accertamenti sul suo stato psicofisico.



Aggiornamento ore 13.29



Aveva un tasso di alcol nel sangue molto elevato, almeno tre volte superiore ai limiti di legge, il 26enne che poco prima dell'alba ha travolto e ucciso una ragazza di 29 anni a Verona, fuggendo e venendo poi bloccato da una pattuglia dei polizia locale. Lo apprende l'ANSA da fonti investigative. Le indagini sono coordinate dal pm Alberto Sergi. Il ragazzo avrebbe perso il controllo della vettura, puntando con l'auto verso il marciapiede. Testimoni hanno raccontato che l'investimento è stato di una violenza devastante. La vittima, in Italia da anni, lavorava in una pizzeria; la famiglia vive in Marocco. L'investitore è ancora sottoposto a fermo e si trova nel comando della Polizia locale dopo essere stato sottoposto a un prelievo per le analisi tossicologiche. Nei suoi confronti non sono stati presi per ora provvedimenti cautelari.