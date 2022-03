PADOVA - Sbaglia manovra e investe la moglie appena scesa dall’auto. Ieri a Padova un settantenne con disabilità ha investito accidentalmente la moglie in via Dante, vicino a piazza dei Signori a Padova.

L’allarme è scattato nella tarda mattinata di ieri, mercoledì. Pare che l'uomo, che pochi istanti prima avesse fatto scendere dall'auto la moglie. Ha poi iniziato la manovra per parcheggiare nel vicino posto riservato agli invalidi quando per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo della sua Renault Megane.

E ha centrato la donna, che ha riportato importanti lesioni a gambe e bacino. Entrambi sono quindi finiti in ospedale: il 70enne, infatti, era in stato di shock.