Investe due pedoni e fugge, denunciato pirata della strada

VERONA - "Non mi sono accorto di nulla": ha risposto così ai Carabinieri il conducente dell'auto che nella notta tra sabato e domenica a Nogara (Verona) ha investito due giovani mentre stavano discutendo animatamente in mezzo alla strada e si è allontanato senza prestare soccorso. Le vittime sono due cittadini marocchini di 22 e 23 anni, ricoverati in codice rosso a Verona, all'ospedale di Borgo Trento.

Grazie ad alcune testimonianze, suffragate da accertamenti svolti sul posto, i Carabinieri sono riusciti a rintracciare, a poche ore di distanza dal fatto, l'investitore che è stato raggiunto nella sua abitazione. L'auto è stata sequestrata per gli accertamenti e, dopo averne dato avviso al pm di turno della Procura veronese, l'uomo è stato deferito in stato di libertà dai Carabinieri per lesioni personali stradali e fuga del conducente.