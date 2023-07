Investe con la moto una 22enne sulle strisce pedonali e poi muore

VENEZIA - Incidente mortale nel pomeriggio di oggi, giovedì 27 luglio, a Chioggia, in provincia di Venezia. Stando ad una prima ricostruzione, verso le 17:30, come riporta Il Gazzettino, un motociclista stava proseguendo lungo via della Stazione. In quel momento avrebbe investito una ragazza di 22 anni fino a che stava attraversando sulle strisce pedonali.

La giovane è finita a terra violentemente, mentre il motociclista ha sbattuto contro un palo, morendo sul colpo. Immediata la chiamata ai soccorsi. La ragazza è stata intubata e ricoverata in ospedale a Padova in gravi condizioni.